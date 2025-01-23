Зеленський повідомив, що обговорював з Трампом і чи казав, що готовий до перемовин

Володимир Зеленський сказав Дональду Трампу, що Україна, як ніхто, хоче закінчити війну, але є умова.

Президент України Володимир Зеленський декілька разів спілкувався з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

"Ми говорили з Трампом. Я вдячний, що у нас була можливість з президентом Трампом спілкуватись. Було декілька розмов. Вони були хороші за настроєм. Але перед інавгурацією ми не могли заглиблюватися у деталі", – сказав він.

Зеленський розповідав Трампу про гарантії безпеки – це є пріоритет.

"Я говорив відверто і про НАТО, що я вважаю, що це найдешевші гарантії безпеки, найдешевші для всіх, до речі. Для Європи, для Сполучених Штатів, для України. Хоча ми заплатили велику ціну. Я так вважаю, бо це спрацює. Але, безумовно, ми повинні мати інші можливості. Які ще можуть бути гарантії безпеки для України, поки ми не в Альянсі", – наголосив президент України.

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Володимир Зеленський додав, що говорив Дональду Трампу, що Україна, як ніхто, хоче закінчити війну.

"Ми не хотіли її починати. Ми готові йти на те, щоби закінчити її, але ми повинні бути в сильній позиції", – наголосив він.

Водночас Зеленський наголосив, що Путін зрозуміє лише мову сили.

"Ось що я говорив президенту Трампу. Але я йому сказав відверто. Ви побачите, пане президенте, коли всі навколо будуть розуміти, що всі хочуть закінчити війну, Путін не буде її закінчувати. І без сили тут не вийде. Ви побачите", – підсумував він.

Нагадаємо, Зеленський не виключив переговори з Путіним.

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