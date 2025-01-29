Зеленський повідомив, скільки окупованих територій вдалось повернути Україні

Україна не визнає окупацію своїх земель.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022-го ЗСУ вдалось повернула назад 50% території, яку утримували путінські війська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Fox News".

Президент зауважив, що Україна прагне добитися справедливого завершення цієї війни.

"Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", - висловився український лідер.

Втім, за словами президента, "фюрер" Путін не хоче припиняти війну. Своєю чергою, Київ не визнає окупацію своїх земель.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про відмову від територій в обмін на мир. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими.

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