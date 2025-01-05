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Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень

Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень

Росія атакує Україну. Колаж ТСН.ua

Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "Шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва.

Всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу. Україна має й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів. Це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. 

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну. Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів – це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, протягом двох днів у боях на Курщині Росія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

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