Зеленський повідомив, скільки ракет, дронів та КАБів Росія випустила по Україні за тиждень

Протягом цієї ночі Україну атакували 103 "Шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва.

Всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу. Україна має й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів. Це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів – недостатній. Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну. Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів – це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", - наголосив український лідер.

Нагадаємо, протягом двох днів у боях на Курщині Росія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і російських десантників.

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