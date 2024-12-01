Так, протягом ночі 1 грудня збито більш ніж 30 ударних безпілотників. Усього впродовж тижня РФ застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні за тиждень

Як наголосив головнокомандувач, цієї ночі й цього тижня наші сили ППО, мобільні вогневі групи, усі підрозділи захисту неба працювали задля захисту українців від російського повітряного терору. Протягом ночі збито більш ніж 30 ударних безпілотників. Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.

"Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі", - наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто це розуміє та підтримує нас.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку США надати Україні великий пакет військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів. Вона підтримає українських бійців на фронті.

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