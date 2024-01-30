Зеленський повідомив, скільки ракет і дронів запустила РФ по Україні від початку 2024-го

Від початку року агресорка Росія атакувала Україну різними повітряними цілями: росіяни випустили понад 330 ракет і близько 600 безпілотників. Саме тому контроль над українським небом є надзвичайно важливим.

Про це написав президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

"Від початку року Росія запустила понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників по українських містах. Щоб протистояти такому терористичному тиску, потрібен достатньо потужний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо разом з нашими партнерами", – йдеться в його дописі.

Глава держави наголошує, що необхідно забезпечити контроль України над небом. Адже це є ще й дуже важливим для забезпечення безпеки на землі. За словами Зеленського, протиповітряна оборона й радіоелектронна боротьба є головними пріоритетами.

"Російський терор має бути переможений – це досяжно", – заявляє український лідер.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про важливість F-16 для України. Українські Сили оборони значно посиляться вже після отримання перших сучасних винищувачів. Втім, для переваги в небі потрібно буде й надалі нарощувати бойову авіаційну міць. Важливо мати комплекс засобів.

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