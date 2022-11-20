Зеленський повідомив, де в Україні – найскладніша ситуація зі світлом і що роблять для відновлення

Відновлення мереж і технічних можливостей постачання, розмінування ліній електропередачі, ремонти – все триває цілодобово.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським енергетикам вдалося полегшити ситуацію в частині регіонів. Однак найбільше стабілізаційні відключення світла торкнулися Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, Хмельниччини, Франківщини, Київщини і столиці.

Про це йшлося у зверненні президента 20 листопада.

"Робимо все можливе й неможливе, щоб повернути нормальність життя Одесі, Харкову та всім нашим містам і громадам", – зазначив Зеленський.

Він подякував усім енергетикам, працівникам комунальних служб, обласних адміністрацій – усім, "хто працює заради українців".

Нагадаємо, енергетики України працюють над тим, аби відключення світла становили лише по декілька годин вранці та декілька годин ввечері.

Повідомляли, що взимку в Україні можуть відключати електроенергію на 10-12 годин у разі, якщо РФ буде завдавати ракетних ударів під час сильних морозів.

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