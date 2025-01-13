Зеленський повідомив, як обиратимуть начальника Нацакадемії сухопутних військ

Національну академію сухопутних військ (НАСВ) ім. гетьмана Петра Сагайдачного очолить один з претендентів на цю посаду. Нового керівника академії обиратимуть військові в застосунку "Армія+". Це президент Володимир Зеленський обговорював з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу ЗСУ Анатолієм Баргилевичем, а також іншими командирами.

Про це президент повідомив під час свого вечірнього звернення 13 січня.

"Сьогодні з Олександром Сирським, Анатолієм Баргилевичем, Михайлом Драпатим, Павлом Палісою обговорювали кадрові питання, зокрема призначення нового начальника Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного", – зазначив Зеленський.

Як додав президент, це є однією з ключових інституцій військової освіти в Україні.

"І академія точно заслуговує на зміни. Які конкретно це будуть зміни і хто буде впроваджувати їх, вирішимо разом з нашими українськими військовими, з усіма нашими воїнами, які хочуть змін", – сказав він..

Для цього в застосунку "Армія+" розпочато відповідне опитування. Є п’ять кандидатів на посаду керівника академії, і є можливість запропонувати, що треба змінити в самому процесі навчання, у відносинах всередині академії.

"Особливо важливо, щоб курсанти та випускники академії поділилися своїм досвідом та своїми ідеями", – додав Зеленський.

За його словами, станом на вечір 13 січня за кандидатів віддали свої голоси дві тисячі осіб.

"І це за кілька годин від запуску опитування. Я дякую всім, хто бере участь. Застосунок «Армія+» доступний для всіх наших воїнів", – додав президент.

Нагадаємо, раніше вже йшлося про оновлення керівництва Академії сухопутних військ через "Армію+".

Кандидати на посаду начальника Нацакадемії сухопутних військ

Як повідомляла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, є список кандидатів, яких головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий запропонували на цю посаду, а саме:

полковник Олександр Бакулін, командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади ім. кошового отамана Костя Гордієнка;

полковник Євген Ласійчук, командир 25-ї повітрянодесантної бригади ДШВ ЗСУ;

бригадний генерал Михайло Сидоренко, заступник командувача військ оперативного командування "Північ";

бригадний генерал Сергій Баранов, начальник Головного управління супроводження ракетних програм;

полковник Роман Качур, командир 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ".

Як вже повідомлялося, начальника Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенанта Павла Ткачука у Львові звільнили з посади 18 грудня після багаточисленних скарг курсантів академії. Вони повідомляли про цькування, приниження та булінг, а також відсутність необхідних ліків у медпункті, неякісне харчування тощо.

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