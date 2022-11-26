Зеленський повідомив, як відновлюється енергетика: "Кількість відключень може збільшитися"

Глава держави попередив, якщо увечері споживання електрики зросте, кількість відключень може збільшитися.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 листопада енергосистема відновлюється, проте ще недостатньо для повністю стабільного електропостачання.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Цієї доби наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним", – розповів Зеленський,

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Він додав, що станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж попереднього вечора, були відключені від електрики. Проте у 14 областях та Києві досі діють обмеження для понад 100 тис. абонентів у кожному з регіонів.

"Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", – наголосив президент.

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Нагадаємо, в "Укренерго" вдень 26 листопада повідомили, що до енергосистеми України підключили ще один атомний блок, однак дефіцит від потреби споживання становить 25%.

Зауважимо, що Україна отримає від ЄС 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

Окрім того, на закупівлю генераторів для критичної інфраструктури України виділить гроші Канада. Йдеться про 10 млн дол.

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