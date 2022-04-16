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Зеленський повідомив, які країни готові стати гарантами безпеки України

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Зеленський повідомив, які країни готові стати гарантами безпеки України

Associated Press

Наразі про підписування таких гарантій не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі країни вже заявили про готовність стати гарантами безпеки України. Це, зокрема, Велика Британія, США, Польща й Туреччина, проте остаточної відповіді ще ні від кого немає. 

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю українським онлайн медіа, пише Українська правда.

За словами президента, сьогодні продемонстрували свою готовність стати гарантами України Белика Британія, США, Італія, Туреччина, Франція та Німеччина. Ймовірно, надійде і окреме погодження від Євросоюзу. 

Зеленський зазначає, що окремо розмовлялв і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, і з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем. 

"Ми перше коло розмови будемо робити в такому форматі на пятьох (Британія, США, Німеччина, Франція, Польща). Потім будуть доєднані інші країни. Поки що від інших я не отримав підтвердження. Але там складні питання, що хочемо ми і що готові нам надати", — підкреслив презиент.

Зеленський також підкреслив, що в України надалі не буде проблеми зі зброєю чи санкціями проти країни-агресора.

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що ЄС надає Україні зброю, проте не ту, яку просить влада.

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