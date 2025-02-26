Зеленський повідомив, яким буде кількісний склад української армії

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що кількісний склад української армії буде збережено максимально.

Про це він заявив на брифінгу в середу, 26 лютого.

За словами президента, Україна не має підстав довіряти запевненням Кремля у “миролюбності”, тому сильна українська армія стане найкращою гарантією безпеки для нашої держави у разі досягнення домовленостей з державою-агресоркою про припинення вогню.

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“Ми віримо в нашу армію і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки, тому я збережу в будь-якому випадку кількісний склад максимальний. Кількісний склад, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів”, - наголосив він.

Нагадаємо, світові та українські політики активно обговорюють можливі варіанти початку мирних перемовин та завершення війни Росії проти України. Розмови пожвавішали на фоні заяв американського президента Дональда Трампа та зустрічі представників двох країн у Саудівській Аравії.

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