Зеленський повідомив, якої зброї Україна потребує найбільше

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед дефіцитної зброї Україні найбільше бракує систем протиповітряної оборони.

Про це глава держави сказав у Вільнюсі під час спільної пресконференції з лідером Литви Ґітанасом Науседою.

За його словами, найближчим часом Україна з партнерами не зможе виробляти сучасні системи ППО.

"Що стосується того, що ми сьогодні ще не в змозі разом з партнерами найближчим часом виробляти, - це сучасні системи ППО, цього бракує дуже сильно. Я думаю, що ви бачили, Росія останніми днями грудня і першими днями січня вдарила по цивільній інфраструктурі, по людях, по школах, дитсадках, інфраструктурі, по електриці", - наголошує Зеленський.

Глава держави згадав останні масовані ракетні атаки РФ по Україні. За його словами, загарбники вдарили тоді близько 500 разів. Україна змогла відбити 70% цих ударів. Зеленський зауважив, що боротися з цим можна лише технологіями. Саме тому системи ППО - це те, чого бракує найбільше.

Президент також повідомив, що Україна має домовленості з Литвою та іншими партнерами стосовно систем боротьби з дронами, а також вітчизняне виробництво БпЛА.

"Виробництво своїх дронів, не буду зараз говорити про кількість, але ми нарощуємо і вітчизняне виробництво. Це те, чого вимагає сьогоднішній час і безпека для наших цивільних людей", - додав український лідер.

Зеленський також заявив, що двосторонніх договорів, які під час його візиту підписали з Литвою українські компанії, буде багато, оскільки у світі наразі спостерігається дефіцит зброї.

"Ми будемо це робити постійно, а не чекати, поки весь дефіцит сам собою закриється", - додав він.

Як повідомлялося, раніше Зеленський назвав пріоритет №1 серед потреб ЗСУ. За його словами, дипломати роблять усе можливе, щоб забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них.

Нагадаємо, стало відомо, скільки ракет і дронів випустила РФ по Україні за 2023 рік. Інфографіка від UA War Infographics свідчить, що торік російські війська атакували за допомогою 1335 ракет та 3149 безпілотників-камікадзе. ППО знищила понад 70% ворожих ракет і понад 80% безпілотників протягом року.

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