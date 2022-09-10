Зеленський повідомив, за якої умови Польща отримає додаткову електрику з України

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким провів, як і обіцяв, нараду щодо енергетичної співпраці з сусідньою країною.

Про це президент Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у суботу, 10 вересня.

За словами глави держави, для “підтримки наших польських братів протягом цієї осені й зими”, він доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува.

Він нагадав, що це місто ще навесні цього року отримало звання Міста-рятівника за надзвичайно вагому допомогу Україні.

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“Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію й забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики. Звичайно, це все можливо за умови збереження нормального контролю України над Запорізькою атомною станцією. Працюємо заради необхідних міжнародних рішень для цього”, - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання Польщі 100 тисяч тонн енергетичного вугілля.

“Ми маємо на цей час достатні обсяги для себе й можемо допомогти нашим братам підготуватися до цієї зими”, - наголосив він.

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