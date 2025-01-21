Зеленський пояснив, чи може дипломатія гарантувати безпеку України

Глава держави зазначив, що ключовою умовою для сталого миру є забезпечення надійних гарантій безпеки для України.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість сильної дипломатії для досягнення сталого миру.

Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Давоському економічному форумі 2025 року.

"Ми повинні підійти до будь-якої дипломатії, яка призведе, я в цьому впевнений, до закінчення війни. Питання яка вона буде? Якщо дипломатія буде сильною і після цієї дипломатії, і після тих чи інших форматів перемовин в України будуть міцні гарантії безпеки, що унеможливить повернення Путіна з війною - то це буде сталий, справедливий, сильний мир для України і для Європи, як я це говорив. І, якщо чесно, для Америки, а також для всього світу", - зазначив глава держави.

Водночас він попередив, що слабкі або непевні гарантії можуть призвести до повернення Росії до війни.

"Але якщо будуть слабкі гарантії безпеки, буде невпевненість, будуть тільки слова, то відповідно і від Росії ви отримаєте тільки слова, і вони знов повернуться з війною", - додав президент.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи може Іран відправити своє військо проти України.

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