Зеленський пояснив, чому не підписав першу угоду про рідкоземельні метали

За його словами, угода мала бути частиною більш масштабного пакету гарантій безпеки для України.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Україна не погодилася на перший варіант угоди щодо рідкоземельних металів. За його словами, пропозиція не містила жодних гарантій безпеки для України. Крім того, вона фактично визначала це як спосіб погашення боргу, а не як рівноправне партнерство, що стало ключовою причиною відмови.

Про це він розповів під час пресконференції.

"Вже розкрив деякі деталі, це було в тому чи іншому контексті. Просто багато різних варіантів цієї угоди. Якщо ви хочете, я можу вам розказати весь цей шлях, який ми сьогодні проходимо цією угодою, а потім з цього почнемо, а потім я закінчу нашими партнерами з Канади, з Данії, з інших країн", – заявив Зеленський.

За його словами, угода мала бути частиною більш масштабного пакету гарантій безпеки для України:

"Передусім, що стосується цієї угоди, як я завжди говорив, це почалося з нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Російської Федерації. Так само від їхніх союзників", – пояснив президент.

Зеленський наголосив, що Україна вимагала гарантій безпеки:

"Україна говорить, окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід’ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо: давайте говорити, ось вам доступ, давайте до мінералів, давайте говорити про видобуток, давайте говорити про нафту, давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось, у вас є пріоритет, ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога, і щоб відновити справедливість для нас".

Він також зазначив, що Україна отримала перший варіант угоди, в якій не було жодних гарантій безпеки:

"Ми отримуємо першу угоду, в якій не було гарантій безпеки. І тут немає ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Тобто питання стоїть так: давайте 50 на 50 все ділити. Приблизно так перша угода виглядала. Я сказав, що я не піду на це, і не дам міністрам підписати це".

Президент наголосив, що Україна не може просто ділити ресурси без розуміння майбутніх наслідків і без отримання реальної допомоги.

"Тоді стало зрозуміло всі меседжі до цього, які йшли в США, що ми говоримо про борг. Що Україна повинна визнати таким чином борг. Тому що якщо фонд, а куди йдуть гроші від видобутку, а вони йдуть у фонд, і якщо він, згідно другого варіанту угоди, на 100% належить США, це говорить про те, що це не коінвестиція 500 мільярдів", – пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що домовленості мають бути прозорими та вигідними для України:

"Якщо ці гроші йдуть у фонд, і нічого з-за кордону не приходить у цей фонд, а все всередині країни, це означає, що ми віддаємо борг".

Нагадаємо, рідкоземельні ресурси для США стали однією зі складових пропозицій України. Президент Дональд Трамп запропонував Україні угоду: доступ Америки до рідкоземельних ресурсів в обмін на подальшу військову та економічну допомогу. Це збігається зі стратегією Києва щодо зміцнення відносин з його адміністрацією.