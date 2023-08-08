Зеленський пояснив, чому Україна має бути в НАТО

Зеленський зазначив, що у світі розуміють, що в України "дуже потужна армія".

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що після війни Україна повинна вступити до НАТО, бо Сили оборони мають бойовий досвід.

Про це очільник України сказав під час розмови із представниками ЗМІ з Латинської Америки у вівторок, 8 серпня.

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"Коли говорять, що НАТО воює з Росією на території України, це говорить Росія, тому що вона не може у своїй голові уявити, як такій великій армії протистоїть Україна. Щоб хоч якось заспокоїти своє суспільство, виправдати їхні непереможні щоденні потуги на полі бою, вони придумали собі образ цього "звіра", – сказав він.

Зеленський спростував фейки пропагандистів, що на території України розташовані бази США чи інших партнерів НАТО.

"Нам не потрібні ніякі бази. Навпаки – я впевнений, що країни НАТО, балтійські держави, були б дуже раді, якщо б потужні українські воїни були розміщені на їхній території і охороняли б їхні кордони після цієї війни, в мирний час. Всі розуміють, що у нас дуже потужна армія і багато військових. Нам не потрібні ніякі бази, у нас немає ніяких баз – ні США, ні інших партнерів", – зауважив президенти України.

Зеленський підкреслив, "є приклад – там, де НАТО, там немає війни. Всі вони (країни-члени Альянсу – ред.) вступали до НАТО через те, що бояться, що Радянський Союз повернеться назад. НАТО для України – не наступальна місія. Ми нікуди не наступали ніколи. Всюди, де ми наступали – наша територія", – підсумував він.

Раніше ми розповідали про гарантії безпеки від США для України. В ОП повідомили, як тривають переговори.

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