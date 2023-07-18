Зеленський пояснив, чому Україна має повне право використовувати касетні боєприпаси

Росія неодноразово використовувала проти України кластерні боєприпаси та іншу заборонену зброю.

Українські військові будуть застосовувати касетні боєприпаси на своїй землі, що є абсолютно справедливим проти загарбників.

Також читайте США хочуть підготувати Україну до переговорів з РФ: експерт пояснив передавання касетних боєприпасів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю африканським журналістам.

Він зазначив, що Україна отримала касетні боєприпаси через 9 років після початку війни з російськими агресорами.

"Україна отримала кластерні боєприпаси у 23-му році через 9 років ведення бойових дій проти України Російською Федерацією різною забороненою зброєю, включаючи кластерні боєприпаси", - заявив президент.

Він зазначив, що наразі нема жодного доказу того, що Україна коли-небудь використовувала кластерні боєприпаси по території Росії.

"Так, на полі бою тепер проти ворога на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти них. І це справедливо", - заявив Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Інтерв'ю із Зеленським: про війну, НАТО, зброю та Україну після війни"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що американські касетні боєприпаси вже в Україні. Вони будуть готові до використання протягом кількох днів.

Крім того, ми раніше інформували, що російський президент-диктатор Володимир Путін назвав передавання Україні касетних боєприпасів від США "злочином".

Читайте також: