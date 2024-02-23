Зеленський пояснив, чому звільнив Залужного

Президент Володимир Зеленський каже, що звільнення головкома Валерія Залужного та ключового керівництва ЗСУ - це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.

Про це глава держави сказав в ефірі FoxNews.

Президент наголосив, що йдеться не про "зміну курсу наших дій", а лише "говоримо про речі, які довго не змінювалися".

"Ми повинні бути швидшими, це означає, ми маємо упускати всю бюрократію, яка в нас є. У нас немає іншого шансу. Ми повинні бути розумними, технологічно оснащеними і швидкими. Час - це гроші, а в нашому випадку це не гроші, а життя людей", - наголосив Зеленський.

Прокоментував глава держави і нагороду Героя України для генерала Залужного.

"Він захищав нашу націю і нашу країну. Я надав йому титул Героя України, бо я дуже вдячний йому за це", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, після чуток президент України Володимир Зеленський таки відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного 8 лютого. Згодом генерал підтвердив це і висловив вдячність усім, хто був поряд.

Того ж вечора Володимир Зеленський своїм указом призначив новим головнокомандувачем ЗСУ генерала Олександра Сирського.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чим Залужний був не такий і чому його звільнили? | Гетьман і Чернєв

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