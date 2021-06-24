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Зеленський розповів, хто ухвалить рішення про побудову стіни навколо окупованого Росією Донбасу

Зеленський розповів, хто ухвалить рішення про побудову стіни навколо окупованого Росією Донбасу

Сайт президента України

Президент вважає, що рішення про “стіну” у відносинах та комунікаціях з тимчасово окупованими територіями повинен ухвалити народ України.

Володимир Зеленський назвав умови, за яких щодо окупованого Донбасу буде застосовано альтернативний “план Б”, який передбачає розірвання відносин у будь-якому вигляді. Про це він розповів в інтерв'ю у програмі VIP з Наталею Мосейчук на телеканалі "1+1".

Розмірковуючи над альтернативним планом щодо окупованого Донбасу, Володимир Зеленський перерахував проблемні питання, які перешкоджають його впровадженню.

"Що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію? Що робити з підприємствами Донбасу – не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь. Стіна – це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді", - підкреслив президент. 

За його словами, якщо не буде досягнуто альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами та Росією, а паралельно не буде ефективно працювати Нормандський формат, рішення про запуск “плану Б” буде ухвалювати народ України. 

“Якщо все це не вдасться, то за стіну буде голосувати народ України”, - підкреслив Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, що раніше президент України запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму і "Північного потоку-2". На думку Зеленського, обговорення можна об'єднати на одному переговорному майданчику.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський