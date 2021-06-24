Зеленський розповів, хто ухвалить рішення про побудову стіни навколо окупованого Росією Донбасу

Зеленський розповів, хто ухвалить рішення про побудову стіни навколо окупованого Росією Донбасу

Президент вважає, що рішення про “стіну” у відносинах та комунікаціях з тимчасово окупованими територіями повинен ухвалити народ України.

Володимир Зеленський назвав умови, за яких щодо окупованого Донбасу буде застосовано альтернативний “план Б”, який передбачає розірвання відносин у будь-якому вигляді. Про це він розповів в інтерв'ю у програмі VIP з Наталею Мосейчук на телеканалі "1+1".

Розмірковуючи над альтернативним планом щодо окупованого Донбасу, Володимир Зеленський перерахував проблемні питання, які перешкоджають його впровадженню.

"Що робити з людьми, які там за нас – не платити пенсію? Що робити з підприємствами Донбасу – не постачати їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь. Стіна – це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді", - підкреслив президент.

За його словами, якщо не буде досягнуто альтернативних домовленостей зі Сполученими Штатами та Росією, а паралельно не буде ефективно працювати Нормандський формат, рішення про запуск “плану Б” буде ухвалювати народ України.

“Якщо все це не вдасться, то за стіну буде голосувати народ України”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше президент України запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу, Криму і "Північного потоку-2". На думку Зеленського, обговорення можна об'єднати на одному переговорному майданчику.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

VIP з Наталією Мосейчук. Володимир Зеленський

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