Зеленський пояснив нові кадрові призначення та зустрівся із Сирським і Баргилевичем: про що йшлося

Український президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч щодо фронтових питань і завдань, операцій армії та перспектив.

Про це йшлося у зверненні президента ввечері 4 березня.

"Головком Олександр Сирський і начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань. Наші операції та перспективи. Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони", – повідомив Зеленський.

Головний розвідник України Кирило Буданов зробив доповідь щодо спеціальних дій ГУР.

"Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде", – повідомив Зеленський.

Також він торкнувся доповіді СБУ – очільника Служби безпеки України Василя Малюка. Той прозвітував щодо протидії російським ДРГ – убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб.

"Була доповідь зовнішньої розвідки – Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків і наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", – зазначив у своєму зверненні Володимир Зеленський наприкінці 740-го дня війни.

Раніше ТСН.ua повідомляв про задум РФ вбити президента України Володимира Зеленського на самому початку війни. Перед повномасштабним вторгненням елітна група спецпризначенців з російського Головного розвідувального управління місяцями жили в Києві, щоб ліквідувати вище керівництво України. Вже відома більшість подробиць цієї операції.

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