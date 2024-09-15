Зеленський пояснив потребу у далекобійній зброї новою тактикою росіян

Російська Федерація перемістила бойові літаки, якими бомбардує українську енергетичну інфраструктуру, на недосяжну для звичайної зброї відстань. Саме тому Україні потрібен дозвіл на застосування західних далекобійних ракет.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для програми GPS Фаріда Закарії на CNN.

При цьому він наголосив, що українську енергетичну інфраструктуру росіяни знищили на 80% саме керованими бомбами.

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“У нас були зустрічі з офіційними особами і я сказав, що ми чекали занадто довго. Тепер РФ переміщує літаки з відстані 100-150 км на 300-500 км. І тепер нам потрібно ще більше дозволів. Їх досі немає”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Британії Девіда Леммі президент Володимир Зеленський наголосив на важливості для України якнайшвидше отримати дозвіл на застосування далекобійної зброї, наданої США та іншими партнерами.

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