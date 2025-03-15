Зеленський пояснив, що буде, якщо Росія зірве домовленості про тишу: деталі заяви

Росія неодноразово порушувала домовленості про припинення вогню, використовуючи їх як привід для перегрупування своїх військ та нових атак на українські позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не припинить боротьбу, навіть якщо Росія порушить можливе перемир’я.

Про це він заявив на брифінгу для медіа.

"Якщо Росія порушить це рішення, вона повинна розуміти, до чого це призведе. Ми будемо продовжувати захищати свою Батьківщину, незалежно від того, що хоче Путін", – підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна не вірить у щирість Кремля щодо припинення вогню, адже РФ неодноразово зривала домовленості у минулому.

Нагадаємо, за словами Зеленського, Україна буде продовжувати боротьбу за свою свободу та територіальну цілісність, незалежно від того, що хоче Володимир Путін.

Читайте також: