Зеленський пояснив, що буде з Кримом упродовж 15 років, які хочуть виділити на вирішення цього питання

Зеленський пояснив, що буде з Кримом упродовж 15 років, які хочуть виділити на вирішення цього питання

Упродовж цього часу Україна та Росія будуть змушені знайти рішення дипломатичним шляхом.

Домовитися з Росією одразу по всіх питаннях наразі неможливо. Тому потрібно щоденно працювати над цим спільно з країнами-гарантами.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав 5 квітня під час інтерв’ю українським ЗМІ.

За словами глави держави, Україна і Росія мають абсолютно протилежне бачення подальшої долі Криму та Донбасу. Також читайте Зеленський розповів про плани Росії щодо Донбасу та півдня України

"Я вважаю, що ми не зможемо одразу домовитися по всім пунктам – це неможливо, якщо навіть у нас будуть перемовини. І якщо сторони хочуть закінчити війну, а сторони тут вже не тільки ми та РФ, а це є вже і західні наші партнери, вони всі учасники в цьому – будуть гарантерами безпеки. Тому якщо всі сторони хочуть, щоб війна в Україні закінчилася, то всі повинні над цим працювати щоденно", — наголосив Зеленський.

Президент також підкреслив, що питання Криму не відкладатимуть на 15 років. Це означає, що упродовж цього часу Україна та Росія будуть змушені знайти рішення дипломатичним шляхом. Це, за словами Зеленського, може відбутися "хоч завтра".

"10-15 років - це деякий формат пропозицій з боку України. Я думаю, десь стільки ж відсотків — 10-15% — що Росія на це погодиться, тому що 10-15 років — це не про те, щоб не піднімати це питання. Це домовленність сторін, що упродовж 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом. Тобто якщо ми беремо з вами дипломатичний шлях — це формат, який пропонується. Не вирішувати це зараз, а вирішити хоч завтра упродовж цього часу", — пояснив глава держави.

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