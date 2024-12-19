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Зеленський пояснив, що означає "сильна позиція" України для початку переговорів з Росією

Зеленський пояснив, що означає "сильна позиція" України для початку переговорів з Росією

Володимир Зеленський / Фото: Володимир Зеленський

Україна не піде на заморожування конфлікту без сильної позиції.

Сильна позиція для України – це стабільний фронт. Завдяки чому росіяни не зможуть просуватися.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції 19 грудня.

За словами Володимира Зеленського це є дуже непростим завданням.

"Це говорить про те, що Росія не має спроможної армії, яка просувається вперед. Тобто армія стала слабкішою. Це є сильною позицією для України." – підсумував президент.

Він також додав, що для цього потрібна фінансова підтримка.

Нагадаємо, справжньою гарантією безпеки для України стане членство в НАТО. Однак на цьому шляху держава прагне мати інші гарантії безпеки – і від ЄС, і від США.

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