Зеленський пояснив, від чого залежить необхідна кількість миротворців

Зеленський зазначив, що не можна розглядати цю ініціативу як чисто європейську ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що необхідна кількість миротворців залежатиме від чисельності української армії.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Bloomberg.

"Я не сказав, до речі, що нам потрібно 200 000 (миротворців, - Ред.). Мене запитав журналіст: 200 тисяч. Я сказав, це може бути більше, може бути менше", - зазначив президент.

Він підкреслив, що для зупинки російських сил необхідна армія чисельністю в мільйон осіб. Якщо Європа та Америка заявлять, що не можуть підтримувати таку велику кількість українських військових, і доведеться скоротити чисельність ЗСУ, тоді їх повинні замінити інші військові сили.

"Якщо ми зменшимо її (армію України – Ред.) на 200 тисяч, на 300, чи на 500 тисяч, це означатиме, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми скоротимося", - додав Зеленський.

Він зазначив, що миротворчий контингент може допомогти, але не можна розглядати цю ініціативу "як чисто європейську ініціативу, без США".

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що в Україні потрібно буде розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців.

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