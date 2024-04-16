Зеленський пояснив, як росіяни знищили Трипільську ТЕС

Зеленський наголосив, що Україні не вистачає допомоги від союзників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти змогли знищити Трипільську ТЕС через те, що в України повністю закінчились ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS.

Він розповів, що під час атаки летіло 11 ракет.

"Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля", – розповів президент.

За його словами, попри те, що союзники дають Україні ту чи іншу техніку, але "з нею у нас дефіцит".

Також Зеленський прокоментував спільний захист Ізраїлю союзниками, які минулими вихідними відбили іранську атаку. Він каже, що Ізраїль сам не зміг би захиститись від такого масованого удару з іранської сторони.

"Було задіяно багато всього, чого не вистачає Україні… Це дійсно демонстрація того, що таке союзники не на папері, а в небі", – додав президент.

Нагадаємо, 11 квітня, армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики. Зокрема, ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

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