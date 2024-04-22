Зеленський пояснив, яка вікова категорія чоловіків дуже потрібна на фронті

Молоді люди сьогодні потрібні на полі бою й тому, що молоде покоління краще та набагато швидше орієнтується в технологіях.

В Україні на війні потрібні молоді бійці, які мають кращий фізичний стан та які розуміються на технологіях. Мовиться про чоловіків у віці 25-27 років.

Про це в інтерв'ю французькому медіа HugoDecrypte заявив президент України Володимир Зеленський.

"Потрібно готувати бригади, які прийдуть на заміну тих бригад, які вже два роки стоять на фронті. Щоб це зробити, щоб це була адекватна заміна, людям потрібно тренуватися і бути в серйозному фізичному стані. При всій повазі до наших воїнів, але ми говоримо про те, що є різниця між 25-ти річним воїном та 50-ти річним воїном. І це факт. На різних напрямках різні виклики, різна війна й різні технології", - наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що молоді люди сьогодні потрібні на полі бою й тому, що молоде покоління краще та набагато швидше орієнтується в технологіях.

"У будь-якому випадку, ми повинні розуміти, що нове покоління воно орієнтується в технологіях. Вони на цьому розуміються, вони це все своїми руками й створили. Їхній мозок це створив", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 22 квітня провів Ставку верховного головнокомандувача. На засіданні зокрема, розглянули, фронт, зброю, захист міст, громад і критичної інфраструктури.

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