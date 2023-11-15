Зеленський пояснив, яку небезпеку для України несе заморожений конфлікт

Якщо Росію не покарати за геноцидну війну, усе повторюватиметься, щобільше, не лише в Україні.

Потенційний заморожений конфлікт – патова ситуація. Це те саме, що війна, але без можливості відповісти ворогу.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час спілкування з африканськими журналістами.

Україна не може цього собі дозволити

Зеленський відзначив, що заморожений конфлікт позбавляє надії на майбутнє та інвестиції. Мало хто захоче інвестувати в державу, якщо незрозуміло, що з нею буде завтра.

"Я жив в Україні в заморожений конфлікт, я не був президентом. Після 14-го року, після російської окупації у всіх був такий настрій: "слухайте, ну давайте підпишімо якісь Мінські умови, щось зробимо, буде заморожений конфлікт". Бо така в нас патова ситуація – ніхто нікуди не може рухатися", – пригадав український лідер.

Заморожений конфлікт – це така сама війна. Президент порівняв такі умови з вулканом, який спить, але точно прокинеться, питання часу.

" Ми розуміємо цього звіра – він все одно відновить свої сили і піде далі. Тому ми не можемо дозволити собі будь-які патові ситуації", – запевняє головнокомандувач.

Патова ситуація є тимчасовою слабкістю. Зеленський переконаний: якщо ми хочемо закінчити війну, ми маємо її закінчити.

"Щоб весь світ знав, що той, хто прийшов, захопив і вбив – він понесе відповідальність. А якщо він не несе ніякої відповідальності, все це буде повторюватися – і в Україні, і в усьому світі", – резюмував президент України.

Раніше Володимир Зеленський назвав єдиний спосіб, який допоможе завершити війну.

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