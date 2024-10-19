Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося повернути з полону 95 українців

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що останній обмін полоненими, під час якого вдалося повернути додому 95 українців, відбувся завдяки сильній позиції України та українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

Про це він говорив під час традиційного вечірнього звернення в суботу, 19 жовтня.

“Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує”, - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що серед звільнених з полону українців більшість — рядові та сержанти, але є також 26 офіцерів.

“Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них “азовці”. Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни”, - перелічив він.

За словами президента, усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога.

“Ми працюємо далі, щоб звільняти наших людей: військових і цивільних. І це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх”, - запевнив він.

Володимир Зеленський висловив вдячність Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений до обміну полонених.

“Також дякую нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі, хто захоплений Росією”, - підсумував президент.

Українці мають бути вдома всі - Зеленський

Нагадаємо, Координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України.

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