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Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося збити три російські літаки

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося збити три російські літаки

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Український президент назвав можливість збивати російські винищувачі одним із ключів до завершення війни.

Посилення повітряного щита над Україною є дієвим не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Прикладом цього президент України Володимир Зеленський назвав недавнє знищення трьох російських бомбардувальників Су-34 на півдні України.

Про це він говорив у традиційному вечірньому звернення у суботу, 23 грудня.

“Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. Я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року”, - наголосив Зеленський.

Президент також висловив вдячність за нові пакети військової підтримки від західних партнерів України. 

“Німеччина: “Гепарди”, зенітні установки й снаряди – калібр 155 – та інша необхідна зброя. Дякую! Нідерланди: пакет більш ніж на 100 мільйонів євро, який допоможе нашій стійкості. Дякую! Фінляндія: вже 21-й пакет допомоги – саме оборонної, – і теж більш ніж на 100 мільйонів євро. Вдячний!” - перелічив він.

Володимир Зеленський також відзначив збільшений потенціал санкцій США. 

“Є рішення щодо фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції та співпрацюють із ВПК терористів. Є і нові санкційні рішення проти тих, хто допомагає Росії експортувати нафту з порушенням прайс-кепів. Тиснути саме на такі російські звʼязки зі спільниками особливо важливо. Я вдячний за це. Очікуємо й затвердження пакету американської підтримки на наступний рік, і вдячний представникам обох партій за розуміння того, що рішення має бути ухвалене”, - наголосив він.

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Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що знищення на півдні України трьох ворожих бомбардувальників Су-34 було спланованою операцією.

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Дата публікації
Перегляди
754
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