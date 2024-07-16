Зеленський планує позбавити державних нагород зрадників: деталі

Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня, 16 липня, звернувся до українців. Сьогодні він підписав два важливих документи, зокрема - про відзначення державними нагородами наших воїнів.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, було підписано указ про відзначення державними нагородами 266 українських бійців, які є різними елементами Сил оборони.

Водночас другий документ стосувався позбавлення державних нагород людей, які популяризують країну-терористку Росію.

“Мною ініційовано законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени “За заслуги” та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території”, - наголосив Зеленський.

Він також додав, що потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України та почесних звань.

“Вони заслуговують тільки на одне “звання”: зрадники. А “нагородою” їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Новини ТСН онлайн 16:00 16 липня. ЗСУ витісняють ворога, гучні суди і господарі кота знайшлись

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