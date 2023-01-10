Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака:" Це не останні такі рішення"

Зеленський анонсував, що будуть і схожі рішення.

Президент України Володимир Зеленський 10 січня повідомив, що він позбавив громадянства чотирьох народних депутатів-зрадників - Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака.

Про це він сказав під час свого звернення до українців

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють", - сказав Зеленський.

Що відомо про скандальних народних депутатів

Кум Путіна Віктор Медведчук був причетний до агресії проти України. За даними голови військової розвідки Кирила Буданова, після того, як РФ б захопила Київ, Медведчука могли б призначити спікером Верховної Ради. Зрадник намагався втекти з України, проте його затримали та обміняли на українських військових.

Народному депутату від ОПЗЖ Ренату Кузьміну у жовтні 2022 року повідомили про підозру в державній зраді. Правоохоронці встановлюють місце перебування соратника Медведчука та провели вже понад 10 обшуків у місцях, де міг проживати зрадник.

Ще один соратник Медведчука Тарас Козак, який був власником пропагандистських ЗМІ, які закрили за рішенням РНБО, встиг втекти з України. У його помешканнях та підприємствах на Львівщині проводили масштабні обшуки.

Нардепа Андрія Деркача підозрюють в співпраці з Росією. Вищий антикорупційний суд України 27 жовтня заочно арештував нардепа Андрія Деркача. За даними слідства, за роботу в інтересах Росії зрадник отримав 567 тис. доларів.

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