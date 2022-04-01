Зеленський позбавив вищих військових звань двох антигероїв-зрадників

Більше не генерали ексначальник ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумов та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення щодо двох антигероїв. Він позбавив зрадників вищих військових звань.

Про це президент повідомив у зверненні 31 березня.

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають. Тому вже більше не генерали ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені, відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних сил України, вищих військових звань.

"Випадковим генералам з нами не по дорозі", - підсумував президент.

"Ми витримали в рази більше, ніж думав ворог" - звернення Зеленського за підсумками 36-го дня війни

Нагадаємо, Зеленський заявив, що на низці напрямків продовжуються вигнання окупантів, які більше не витягують тієї інтенсивності бойових дій, яку могли забезпечити у першій половині березня. Проте - це частина їхньої тактики.