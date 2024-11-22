Зеленський позбавив звання народних артистів відомих зрадників України: хто потрапив до списку

Президент України Володимир Зеленський офіційно постановив про позбавлення державних нагород 34-х зрадників України.

Зокрема, мова йде про низку артистів, які свого часу були удостоєні звання "Народний артист України", але під час війни вирізнилися своїми проросійськими поглядами. Так, за зрадницьку позицію до списку потрапили такі російські зірки, як Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін, російський композитор Ігор Крутой, а співачки Кароліна Куєк (Ані Лорак) і Таїсія Повалій. Останніх двох також позбавлено звання "Заслужений артист України". Відповідний указ з'явився на офіційному сайті Президента України.

Таїсія Повалій після отримання російського паспорту / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Крім зірок, державних нагород України тепер не матимуть деякі колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, російські політичні, релігійні та культурні діячі, які неодноразово становили загрозу для основ національної безпеки України під час війни. Зокрема, до них належать: колишній перший заступник лідера політичної партії "Партія регіонів" та голова відповідної фракції Олександр Єфремов, колишній перший заступник Генпрокурора України Ренат Кузьмін, колишній народний депутат Віктор Медведчук, ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник, ексрем’єр-міністр України Микола Азаров, ексгенпрокурор України Віктор Пшонка, предстоятель Російської православної церкви та колишній агент КДБ патріарх Кирило.

Усіх культурних і громадських діячів було позбавлено державних нагород України безстроково. До деяких з них застосовані санкції у вигляді "блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів та повне припинення торговельних операцій".

Нагадаємо, нещодавно Таїсія Повалій після відбирання державою її майна в Україні згадала за свій дім і город.

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