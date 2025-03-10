Президент України Володимир Зеленський виступив перед культурною та мистецькою спільнотою України. Зокрема, він пожартував про відсутність костюма.

Про це Зеленський сказав під час вручення Шевченківської премії.

Зеленський пожартував про костюм під час вручення Шевченківської премії

"Ще раз дякую усім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі", - пожартував український лідер.

Як відомо, команду очільника США Дональда Трампа не влаштував зовнішній вигляд українського лідера під час переговорів. Останній пообіцяв постати в офіційному стилі після перемоги. Примітно, що під час Другої світової війни прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль також з'явився у Білому домі на третій рік війни не в костюмі.

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