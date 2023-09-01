Зеленський презентував новий освітній застосунок “Мрія”: які його функції

Нині всі українські школи функціонують у різних умовах і з початком повномасштабної війни 1 вересня у всіх різне.

У День знань президент України Володимир Зеленський презентував для українських школярів, їхніх батьків і педагогів інноваційний освітній цифровий проєкт “Мрія”.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

“Українська освітня “Мрія”. Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як “Дія”. Українські учні та учениці, батьки, вчителі – кожен зможе скористатися функціями “Мрії”. Сьогодні зробив першу презентацію проєкту. І саме тим, хто буде ним користуватися. Українські школи та наші хлопці й дівчата, які навчаються зараз за кордоном. Наші вчителі”, – написав президент.

Він додав: “Саме таких новин заслуговує 1 Вересня – новин про те, що в українців буде більше можливостей, більше захисту, більше нормального освіченого життя. Вітаю всіх із 1 Вересня та бажаю, щоб мрії всіх наших людей, усіх наших дітей здійснювалися!”.

Про функції застосунку йдеться на сайті Офісу президента України:

в застосунку буде портфоліо учня, де відображатимуться досягнення, власні проєкти, участь в олімпіадах тощо;

застосунок включатиме бібліотеку з рекомендаціями освітніх програм, курсів, відеоматеріалів, гуртків тощо;

“Мрія” рекомендуватиме програми конкретній людині, спираючись на її освітній шлях;

можливість створення плану дня, розкладу та слідкування за графіком;

дитина матиме власний ID, “майже як дорослі в Дії”, – каже Зеленський.

Для дорослих:

батьки зможуть бачити, чи перебуває дитина в укритті;

батьки зможуть дізнатися, до чого їхня дитина талановитіша або схильніша, і не змушуватимуть вчити “чуже”;

“Мрія” спростить комунікацію між вчителями і батьками (месенджер), щоб дізнаватися про проблеми й результати;

для вчителів також будуть рекомендації щодо освітніх програм.

Пілотний проєкт планують представити до грудня.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр освіти Оксен Лісовий крок за кроком представлятимуть кожну деталь проєкту.

Нагадаємо, в Міносвіти сказали, як навчатимуться школярі в небезпечних регіонах. Так, зазначається, що на прифронтових територіях діти навчатимуться лише дистанційно. Наявність укриття у школі не скасовує рішення.

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