Зеленський презентував застосунок "Армія+": що про нього відомо Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Це черговий крок до сучасності та ефективності української армії. Реклама Український лідер Володимир Зеленський презентував застосунок "Армія+". Це позитивно вплине на наше військо, бо посилює кожного командира і згодом кожного воїна. Про це

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Як зауважив головнокомандувач, застосунок "Армія+" працюватиме від сьогодні. Стартує він з базових функцій, а згодом додаватимуться нові.

"Мета цього застосунку в тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи. Щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Починаємо з рапортів – спочатку електронні рапорти, – а продовжимо обхідними та всіма іншими паперами", – зазначив президент.

Зокрема, будуть:

електронні рапорти – коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає щонайменше години та дні;

Армія ID;

опитування – щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів;

курси та навчальні програми, адже опанування нового – є пріоритетом.

Зеленський наголошує, що це тільки перший реліз "Армії+". Далі усе працюватиме за прикладом "Дії", яку також наповнювали новими функціями поступово.

"На наступних етапах розвитку "Армії+" у застосунку мають з’явитися також інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ці необхідні соціальні та комунікативні потреби на службі", – підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про незмінну мету – цього року підготувати основу для завершення війни.

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