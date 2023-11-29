Зеленський прибув з неочікуваним візитом до Одещини: стали відомі деталі

Під час візиту були опрацьовані питання щодо, зокрема, "зернового коридору".

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Одещини. Там він заслухав доповіді військових та провів нараду щодо захисту регіону.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, під час візиту до Одещини опрацьовано багато важливих тем, зокрема: оперативна обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ “Одеса”. Крім того, президент нагородив українських бійців державними відзнаками.

“Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки “зернового коридору”. Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури “зернового коридору” та наших бригад. Під час таких відряджень завжди велика честь – зустрітися з нашими захисниками. Сьогодні поспілкувався з воїнами, які захищають Південь України, вручив їм державні нагороди. Дякую за службу, за збиті ворожі цілі, за сміливість і самовідданість у захисті нашої держави та людей”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Одесі на одній з котелень впала труба заввишки понад 100 метрів.

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