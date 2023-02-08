Зеленський прилетів до Великої Британії з візитом: фото

Стало відомо, з ким зустрінеться український президент під час свого візиту у Великій Британції.

Сьогодні, 8 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Літак з українським лідером приземлився у британському аеропорту Станстед.

Про це повідомляє ВВС.

В аеропорту Зеленського зустрів прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунак. Британський очільник уряду оприлюднив фото із зустрічі у своєму "Твітері" і написав: "Ласкаво просимо до Великої Британії, президенте Зеленський. Слава Україні".

Як інформує Sky News, Зеленский попрямує на Даунінг-стріт для переговорів з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а потім виступить у парламенті країни о 13:00 (за українським часом о 15:00).

Також очікується, що сьогодні король Чарльз ІІІ проведе аудієнцію із українським президентом Зеленським у королівській резиденції.

Як раніше повідомлялось, це перший візит Зеленського до Великої Британії від початку повномасштабного вторгнення Росії. Український президент зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком і обговорять підтримку України, зокрема "негайне посилення" військової допомоги від Британії для України. Очікується, що Сунак запропонує Зеленському посилити навчання українських військових у Великій Британії, зокрема солдатів морської піхоти та пілотів винищувачів.

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