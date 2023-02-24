Зеленський припустив, чи може Росія вторгнутися до інших країн світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вторгнення Росії до іншої країни "цілком можливе", зважаючи на провокації щодо Придністров'я.
Лідер України Володимир Зеленський заявив, що Росія може вторгнутися до іншої країни.
Про це глава держави сказав під час пресконференції 24 лютого.
Зеленський зазначив, що Путін хоче показувати свою "могутність", а в Україні йому не вдасться досягти результатів.
"На жаль, така ймовірність існує. І це може статися. Президенту Путіну треба показувати успіх і перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться. Масованого реваншу не вийде, принаймні ми будемо боротися і якщо буде постачання, будемо більш сильними", - сказав Зеленський.
За словами президента, російський диктатор може використати для нового вторгнення "слабке місце", у якому Росія мала вплив ще від радянських часів. Ласим шматком для Путіна може виявитися територія, де вже є певні конфлікти. Сьогодні під загрозою є, зокрема, Молдова з огляду на ситуацію з Придністров'ям.
"Йому (Путіну - ред.) буде потрібно показувати успіх і всі розуміють, що успіху можна досягнути там, де є слабке місце. Бажано, щоб це були ті держави, на які до цього мав вплив Радянський союз. Тут Молдова — яскравий приклад", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, МЗС Росії заявило, що Україна готує провокації на цій ділянці. Крім того, протягом останніх декількох днів росіяни заявляли, що ЗСУ готуються до вторгнення в Придністров’я. Попри чергові пропагандистські заяви Росії щодо ситуації на кордоні України з Придністровською ділянкою Молдови, обстановка на цій локації залишається контрольованою, повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.
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