Зеленський припустив, коли може відбутися другий Саміт миру щодо закінчення війни в Україні

Зеленський висловив сподівання на підтримку США з цього питання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бажає провести другий Саміт миру цього року.
Проце глава держави заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, повідомляє "Європейської правди".
Зеленський висловив сподівання на підтримку США з цього питання.
"Ми повинні реагувати на це твердо і можемо організувати другий Саміт миру цього року, спираючись на формулу миру, навіть більш потужний і рішучий. І ми потребуємо тут підтримки США", - сказав український президент.
Він пригадав перший Саміт миру у Швейцарії та зауважив, що його відвідала 101 держава та міжнародна організація.
Нагадаємо, Володимир Зеленський у США закликав дозволити Україні знищувати авіацію Росії на її території.
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