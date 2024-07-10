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Зеленський припустив, коли може відбутися другий Саміт миру щодо закінчення війни в Україні

Зеленський припустив, коли може відбутися другий Саміт миру щодо закінчення війни в Україні

Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Зеленський висловив сподівання на підтримку США з цього питання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бажає провести другий Саміт миру цього року.

Проце глава держави заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, повідомляє "Європейської правди".

Зеленський висловив сподівання на підтримку США з цього питання.

"Ми повинні реагувати на це твердо і можемо організувати другий Саміт миру цього року, спираючись на формулу миру, навіть більш потужний і рішучий. І ми потребуємо тут підтримки США", - сказав український президент.

Він пригадав перший Саміт миру у Швейцарії та зауважив, що його відвідала 101 держава та міжнародна організація.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у США закликав дозволити Україні знищувати авіацію Росії на її території.

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