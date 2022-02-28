Зеленський присвоїв звання Герой України 12 захисникам, із них шістьом посмертно - список

Шістом із військових звання присвоєні посмертно.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння Герой України 12 військовослужбовцям, які боронили та продовжують захищати нашу країну від російських окупантів.

Про це він повідомив у вечірньому брифінгу за підсумками п'ятої доби війни.

Високе звання з орденом "Золота Зірка" присвоєно посмертно шістьом захисникам:

Підполковнику Вагоровському Едуарду Миколайовичу (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися в повітря. Майору Коломійцю Дмитру Валерійовичу (посмертно). Рятував побратимів, відволік на себе вогонь ворожої авіації та був збитий літаком ворога. Підполковнику Матуляку Геннадію Васильовичу (посмертно). Гостомель. Знищив скупчення техніки ворога. Лейтенанту Мовчану Віталію Анатолійовичу (посмертно). У протиповітряному бою знищив два літальні апарати ворога. Полковнику Оксанченку Олександру Яковичу (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Старшому лейтенанту Радіонову Вʼячеславу Денисовичу (посмертно). Завдяки його мужнім діям повний склад літаків бригади піднявся в повітря у Василькові, і це врятувало наших від ракетного удару.

Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" удостоєні: