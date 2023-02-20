Зеленський привітав Байдена із візитом до Києва і показав спільне фото

Про візит Бадена попередньо не повідомлялося.

Президент США Джо Байден 20 лютого приїхав до Києва. Його привітав український лідер Володимир Зеленський, який наголосив, що візит Байдена є надзвичайно важливим проявом підтримки для всіх українців.

Про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - пише Зеленський.

Слід зауважити, що це перший візит президента США до Києва за останні 15 років. Про візит Джо Байдена попередньо не повідомлялося.

Примітно, що для свого візиту Байден обрав краватку у синьо-жовтих кольорах.

Раніше у МЗС анонсували візит когось із "головних" західних партнерів України.

Нагадаємо, за інформацією джерел ТСН.ua, візит Байдена до Києва, ймовірно, дуже короткостроковий. Програма візиту вкрай таємна.

На тлі візиту Байдена у Києві зранку 20 лютого перекрили центральну частину Києва. У Мережі публікують кадри із рухом невідомого кортежу.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що до Києва прибула ізраїльська парламентська делегація.