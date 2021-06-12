Зеленський привітав королеву Великої Британії з офіційним днем народження: що побажав їй президент

У привітанні Єлизавети II президент згадав і про Україну.

Президент України Володимир Зеленський привітав з офіційним днем народження королеву Великої Британії Єлизавету II.

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Свої вітальні слова та побажання глава держави розмістив у "Твіттері".

"Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині та британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, миру, гармонії й процвітання. Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам", - написав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що за традицією, день народження монарха у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, та у другу суботу червня. Королеві виповнилось 95 років.

Нагадаємо, 11 травня Королева Єлизавета II у супроводі принца Уельського, герцогині Корнуольської, а також герцога і герцогині Кембриджських з'явилася на вечірньому заході для лідерів G7, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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