Зеленський привітав королеву Великої Британії з офіційним днем народження: що побажав їй президент

У привітанні Єлизавети II президент згадав і про Україну.
Президент України Володимир Зеленський привітав з офіційним днем народження королеву Великої Британії Єлизавету II.
Свої вітальні слова та побажання глава держави розмістив у "Твіттері".
"Щирі вітання Її Величності королеві Єлизаветі II, королівській родині та британському народу з нагоди офіційного дня народження королеви. Бажаємо міцного здоров’я, натхнення, миру, гармонії й процвітання. Нехай стратегічне партнерство України та Великої Британії буде на користь нашим народам", - написав Володимир Зеленський.
Зазначимо, що за традицією, день народження монарха у Великій Британії відзначають двічі: 21 квітня, коли фактично народилася Єлизавета II, та у другу суботу червня. Королеві виповнилось 95 років.
Нагадаємо, 11 травня Королева Єлизавета II у супроводі принца Уельського, герцогині Корнуольської, а також герцога і герцогині Кембриджських з'явилася на вечірньому заході для лідерів G7, організованому прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.