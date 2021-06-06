Зеленський привітав працівників ЗМІ з професійним святом і розповів "у чому героїзм журналістів"

Президент згадав про українського військового журналіста Дмитра Лабуткіна, який загинув під час боїв за Дебальцеве, і журналіста Станіслава Асєєва, який понад 2 роки перебував у полоні бойовиків.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості свободи слова, незалежних і сучасних ЗМІ для України.

Про це він розповів у своєму привітанні з нагоди Дня журналіста.

За словами глави держави, журналісти мають владу, адже здатні суттєво впливати на події в окремих державах і в усьому світі.

"Журналісти – такі ж герої, як військовослужбовці чи медики, адже теж захищають державу та суспільство у світі, де інформаційні війни стали вже звичним явищем", — зазначив він.

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Зеленський розповів, у чому полягає героїзм журналістів. Президент навів приклад українського військового журналіста Дмитра Лабуткіна, який зібрав чимало фотодоказів перебування російських регулярних військ на території Донбасу. Ці докази потім використовували представники України на переговорах у Мінську. Лабуткін загинув під час боїв за Дебальцеве, залишивши дружину та доньку без чоловіка й батька.

Також глава держави згадав і про журналіста Станіслава Асєєва, який від 11 травня 2017 року до 29 грудня 2019 року перебував у полоні бойовиків так званої "ДНР".

"Після звільнення він написав моторошну книгу "Світлий шлях: історія одного концтабору" про тортури, яких зазнають бранці на окупованих територіях. Щоб світ дізнався страшну правду про події на Донбасі і про ворога, від якого Україна захищає себе і Європу", — зазначив президент.

На завершення він закликав не бути легковажними у ставленні до створення та споживання інформації.

"Та зброя, яку мають ЗМІ, — це велика відповідальність. Свобода слова — величезна цінність. Та не менш важливим є використання цієї свободи на благо своєї країни та своїх співгромадян. Адже журналістам довіряють, і вони прагнуть цієї довіри, тому мають бути максимально об’єктивними й точними", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нагодував журналістів власноруч приготованим шашликом.

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