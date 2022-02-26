Зеленський привітав пропозицію Алієва і Ердогана організувати переговори з РФ

Зеленський привітав пропозицію Алієва і Ердогана організувати переговори з РФ

Раніше від переговорів Київ відмовився через "ультиматуми" Москви.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і турецький лідер Ерджеп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією.

Про це під час свого відеозвернення розповів президент Володимир Зеленський

За словами глави держави, це можна лише привітати.

До слова, раніше (повідомляло видання CNN) Зеленський звертався до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з проханням провести переговори між Україною і Росією, а також стати посередником.

Нагадаємо, раніше українська сторона відмовилася від переговорів із Росією через неприйнятні умови. Зеленський категорично не сприймає ультиматуми.

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