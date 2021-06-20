Зеленський привітав тата з Днем батька та поділився архівними фото

Володимир Зеленський привітав свого тата Олександра з Днем батька, який сьогодні святкують в Україні.

20 червня в Україні святкують Міжнародний день батька.

Своє привітання президент України опублікував у Телеграм-каналі.

"Стати батьком – це велике щастя. Бути батьком – це велика відповідальність. Бути хорошим батьком – це велика праця. А бути сином такого батька особисто для мене – це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас. Знаю про це точно й відчуваю все своє життя. Це радість – мати доброго, уважного, турботливого батька, захисника і друга. Це мотивація постійно рухатись і працювати, маючи приклад для наслідування. Це бажання ніколи не засмутити, не підвести, не розчарувати", - написав президент.

Зеленський подякував татусеві за найдорожче:



"Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше – за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватись і завжди іти до кінця. Дякую за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли – порадити, а коли – покритикувати. Коли потрібно сказати щось важливе, а коли важливо помовчати і слова не потрібні. І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей. З Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму! Твій син", - звернувся до батька Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський привітав українців із Трійцею. Трійця - одне з великих і дуже шанованих свят християнського світу.

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