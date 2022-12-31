Зеленський привітав українців із прийдешнім Новим роком: сьогодні маємо лише одне бажання

Український президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською привітали українців із прийдешнім Новим роком. Президентське подружжя впевнене, що бажання, яке мають українці - перемога, обов'язково втілиться 2023 року.

Привітання президент розмістив на сторінці у Facebook, опублікувавши світлину на тлі новорічної ялинки.

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"Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей? Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги", - йдеться у його дописі.

Нагадаєамо, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик привітав українців з прийдешнім Новим роком 2023

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