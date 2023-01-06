Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим: "Єдині у своїй вірі в єдину перемогу"

Глава держави Володимир Зеленський привітав українців (які святкують за юліанським календарем) із прийдешнім Різдвом Христовим. Український президент зауважив, попри роз'єднані родини, ми - "єдині, як ніколи"

Відеопривітання лідер держави опублікував на своїй сторінці у телеграм-каналі.

"Вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, щоб провести Святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім’ї. А всі ми разом – велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз – удома, на роботі, в окопі, у дорозі, в Україні чи за кордоном, – наша родина єдина, як ніколи. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу", - сказав глава держави.

Лідер України зазначив, що "ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль".

"На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б’ємось із чорними силами. До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей – так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль. Заборонено шити й в'язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра", - сказав український лідер.

Зеленський побажав, щоб "у кожну родину прийшла злагода, у кожну домівку – достаток, на українську землю – перемога, а з нею тисячолітні мир і процвітання".

"Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну! Христос рождається! Славімо його!", - закінчив своє привітання український президент.

Нагадаємо, у стильній сорочці з принтом: Павло Зібров привітав читачів ТСН.ua з Новим роком і Різдвом.

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