Зеленський привітав із Великоднем: "У Бога на плечі – шеврон з українським прапором"

Зеленський попросив, щоб "небеса зміцнили нашу волю в битві проти неволі".

Володимир Зеленський привітав українців зі святом Воскресіння Христового.

Відеопривітання опублікували на офіційні сторінці президента України у неділю, 5 травня.

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Він попросив, щоб "нехай небеса зміцнюють нашу волю в битві проти неволі. Дадуть мужність для нових здобутків і мудрість, аби цінувати все, що вже здобули".

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - впевнений Зеленський.

Більше дивіться нижче у відео.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Бога на плечі – шеврон з українським прапором! Великоднє звернення Зеленського

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців на Великдень.

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