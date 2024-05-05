Зеленський привітав із Великоднем: "У Бога на плечі – шеврон з українським прапором"

Зеленський попросив, щоб "небеса зміцнили нашу волю в битві проти неволі".
Володимир Зеленський привітав українців зі святом Воскресіння Христового.
Відеопривітання опублікували на офіційні сторінці президента України у неділю, 5 травня.
Він попросив, щоб "нехай небеса зміцнюють нашу волю в битві проти неволі. Дадуть мужність для нових здобутків і мудрість, аби цінувати все, що вже здобули".
"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли всі ми стали одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий навіки. Він порушив усі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", - впевнений Зеленський.
Більше дивіться нижче у відео.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Бога на плечі – шеврон з українським прапором! Великоднє звернення Зеленського
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців на Великдень.
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