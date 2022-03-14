Зеленський привітав українців з Днем добровольця та подякував всім, хто допомогає країні

Ми можемо не помічати один одного у звичайному житті. Але коли ми бачимо загрозу - ми не сумніваємось жодної хвилини.

Сьогодні, 14 березня, в Україні святкують День добровольця. У зв'язку з чим Президент Володимир Зеленський у черговому відеозверненні привітав усіх українців, які зуміли об'єднатись у складний для країни час.

“Ми можемо не помічати один одного у звичайному житті. Таке з нами бувало й буває. Але, коли ми бачимо загрозу, нашому життю, нашому духу, коли ми бачимо загрозу Україні – ми не сумніваємось жодної хвилини, об'єднуємось і робимо все, щоб захистити своє”, - акцентував Володимир Зеленський.

Він також додав, що українці під час складних ситуацій миттєво поєднуються. Їх ніяк не потрібно переконувати чи стимулювати, щоб надавати допомогу.

“Україна для нас – це наше життя. Тому мільйони людей стали на захист нашої держави. Тож сьогодні ми всі добровольці. Хто доброволець у боях чи інформаційних військах, хто захищає дороги, захищає міста, всіх дипломатів, хто допомагає з технікою, постачає необхідні товари, продукти, хто лікує – всім я вдячний та щиро вас вітаю”, - сказав Президент України.

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